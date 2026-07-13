Binalarda yangın güvenliği artık yalnızca söndürme sistemleri ve acil çıkışlarla değerlendirilmiyor. Uzmanlara göre elektrik tesisatlarında kullanılan kablolar; alev yayılımı, duman yoğunluğu ve gaz salınımı açısından yangın anındaki tahliye süreçlerini doğrudan etkileyebiliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Evlerden hastanelere, okullardan alışveriş merkezlerine kadar insan yoğunluğunun yüksek olduğu yapılarda yangın güvenliği standartları yeniden ele alınıyor. Yapı sektöründe kabloların yalnızca enerji iletimini sağlayan bir ekipman olmadığı, yangın sırasında ortaya çıkabilecek riskleri de belirleyen kritik unsurlardan biri olduğu belirtiliyor.

Yangın anında oluşan yoğun duman ve zararlı gazların tahliye süreçlerini zorlaştırdığına dikkat çeken uzmanlar, bu nedenle kullanılan yapı malzemelerinin yangına karşı performansının önem kazandığını ifade ediyor.

CPR STANDARTLARI KABLOLARDA YENİ DÖNEMİ BAŞLATTI

Avrupa Birliği Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR), binalarda kalıcı olarak kullanılan güç, kontrol ve haberleşme kablolarının yangına tepki performanslarının belirli kriterlerle sınıflandırılmasını sağlıyor.

Bu kapsamda kablolar; yalnızca elektriksel özellikleriyle değil, yangın sırasında alev yayılımı, duman yoğunluğu ve gaz salınımı gibi kriterlerle de değerlendiriliyor.

Sektör uzmanları, özellikle kamu binaları, hastaneler, okullar ve yoğun kullanılan ticari yapılarda 'hangi kablonun kullanıldığı' kadar 'kablonun yangına karşı performansının ne olduğu' sorusunun da önem kazandığını vurguluyor.

DUMAN YOĞUNLUĞU TAHLİYE SÜRECİNİ ETKİLİYOR

Yangınlarda can kayıplarının önemli nedenlerinden birinin yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin azalması ve tahliyenin zorlaşması olduğu belirtiliyor. Bu nedenle yangın sırasında daha az duman üreten, alevin yayılımını sınırlandırmaya yardımcı olan yüksek performanslı kablo sınıfları, yeni projelerde daha fazla tercih ediliyor. Uzmanlar, konut ve çalışma alanları seçilirken yalnızca konum ve mimari özelliklerin değil, yapıda kullanılan malzemelerin güvenlik standartlarının da dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Türk Prysmian Kablo, CPR standartları konusunda hazırladığı teknik içerikler ve uygulama rehberleriyle sektör paydaşlarının bilinçli kararlar almasına katkı sağlamayı hedeflerken, yangın güvenliğinin yalnızca ürün seçiminden ibaret olmadığını, doğru standartların sorgulanması ve uygun malzemelerin tercih edilmesiyle başladığını vurguluyor.