Yalova Belediyesi, Migros Aile Kulübü’nde gerçekleştirdiği eğitimle çalışanları suyun önemi, iklim değişikliğiyle ilişkisi ve günlük yaşamda uygulanabilecek tasarruf yöntemleri konusunda bilgilendirdi.YALOVA (İGFA) - Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Çevre Mühendisi Dr. Sedat Çil, Migros Aile Kulübü üyelerine yönelik “Suyun Önemi ve Tasarruflu Kullanımı” konulu bir eğitim verdi.

Eğitimde; Yalova'nın güncel su durumu, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisi ve bireysel olarak evde ve iş yerlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri ele alındı. Katılımcılara, suyun yalnızca bireysel değil, toplumsal sorumlulukla korunması gerektiği vurgulandı.

Eğitim sonunda, çalışanlara günlük hayatta su tüketimini azaltmalarına yardımcı olacak su tasarruf aparatları hediye edildi.