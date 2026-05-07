Yalova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün, yerel üretimi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını; tarım zararlılarıyla mücadele, sera örtüsü desteği ve üretici odaklı projelerle sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

Ayrıca Dünya Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamında 60 bin fide üreticilere ulaştırılırken, çiftçilere 30 ton sertifikalı Albaşak buğday tohumu desteği sağlandı.

Kuruluşunun ardından kısa sürede önemli projelere imza atan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, bu yıl ikincisi düzenlenen Tohum Takas Şenliği'nde büyük ilgi gördü. Türkiye'nin birçok ilinden katılımın olduğu etkinlikte toplam 250 bin ata tohumu vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinliklerde yerel tohumların korunmasının önemine dikkat çekilirken, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri geliştirildi.

Müdürlük ekipleri; Seferihisar, Bornova, Osmangazi, Nilüfer, Çatalca, Honaz, Salihli ve Manisa belediyeleri tarafından düzenlenen atalık tohum takas etkinliklerinde yer aldı.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Yalova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ata tohumlarının korunması, üretime kazandırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerindeki tohum takas etkinliklerine katılan ekipler, Yalova'nın yerel tohumlarını üreticilerle buluşturmayı sürdürüyor.

Yalova Belediyesi, yüz binlerce ata tohumu ve fideyi üreticiyle buluşturdu

