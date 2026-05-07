Ticaret Bakanlığı, Malezya menşeli lateks iplik ithalatına uygulanan dampinge karşı önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması başlattı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Malezya menşeli 'vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler' olarak tanımlanan lateks iplik ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açtı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 4007.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ürün için başvuru, yerli üretici Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. tarafından yapılırken, başvuru Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş. ile Doleks Doğal Kauçuk San. Tic. A.Ş. tarafından desteklendi.

Bakanlık açıklamasında, mevcut dampinge karşı önlemin kaldırılması halinde damping ve zararın devam etmesinin veya yeniden ortaya çıkmasının muhtemel olduğuna ilişkin yeterli bilgi ve belgelerin bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla yeni bir gözden geçirme süreci başlatıldı.

Söz konusu ürün için ilk damping önlemi 2004 yılında yürürlüğe alınmış, daha sonra 2009, 2015 ve 2021 yıllarında yapılan nihai gözden geçirme soruşturmaları sonucunda önlemin devamına karar verilmişti. Mevcut uygulamada Malezya menşeli ürünlere CIF bedelin yüzde 11,6 ile yüzde 16,9'u arasında değişen oranlarda dampinge karşı vergi uygulanıyor.

Tebliğe göre mevcut önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek. İlgili tarafların soru formuna yanıt ve görüşlerini 37 gün içinde Ticaret Bakanlığı'na iletmesi gerekiyor.