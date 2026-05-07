BURSA(İGFA) - Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türk Kızılay Yıldırım Şube Başkanı Halil Atalay ve yöneticilerini makamında ağırladı.

Başkan Yılmaz, Türk Kızılay'ın gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyasına destek verdi. Yılmaz, görüşme sırasında Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu.

Makbuzu imzalayıp Türk Kızılay Yıldırım Şubesi yöneticilerine teslim eden Oktay Yılmaz, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmenin kıymetli olduğunu söyledi.

DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yurt içinde ve dünyanın farklı coğrafyalarında kurban kesimi gerçekleştirecek olan Türk Kızılay'ın çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.

Başkan Yılmaz, 'Kurban Bayramı manevi duyguların ön planda olduğu, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı özel günlerdendir. Kurban ibadeti toplumsal dayanışmayı ve yakınlaşmayı sağlaması bakımından çok değerli. Milletimizin yardımlaşma ve dayanışma geleneğini en güçlü şekilde temsil eden Türk Kızılay aracılığıyla kurban bağışımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. İyiliği çoğaltmak için özveriyle çalışan Türk Kızılay teşkilatına gönülden teşekkür ediyorum. Türk Kızılay'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz' dedi. Türk Kızılay'ı Yıldırım Şube Başkanı Halil Atalay ise bağışı ve desteği için Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.