Transoft Solutions, son satın alma ile geçici trafik yönetimi portföyünü genişletiyor.

ACCESS Newswire / VANCOUVER, BRİTİSH COLUMBIA (İGFA) - Ulaşım mühendisliği, analiz ve operasyon yazılımları alanında küresel bir lider olan Transoft Solutions, geçici trafik yönetimi yazılımları geliştiricisi CADaptor Solutions Ltd'yi satın aldığını duyurdu.

CADaptor Solutions, Birleşik Krallık'ın Huddersfield şehrinde faaliyet göstermekte olup 30 yılı aşkın süre önce kurulmuştur. CONE Software çözümü, Birleşik Krallık'ta trafik yönetimi sektöründe geçici trafik kontrol diyagramlarının hazırlanması, güzergâh yönlendirme ve etkinlik yönetimi planlarının oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

CONE, basit yaya yollarından karmaşık çok şeritli otoyol kapatmalarına ve ters akış düzenlemelerine kadar geçici trafik yönetimi tasarımının tüm yönlerini kapsamaktadır. Yazılım; Karayolları Kurumları, Altyapı Şirketleri, Yerel Yönetimler, Trafik Yönetimi Şirketleri, İnşaat Mühendisleri, Danışmanlar, Ana Yükleniciler, vinç ve ekipman kiralama firmaları, etkinlik yönetimi şirketleri, havalimanı ve köprü otoriteleri dahil olmak üzere çok çeşitli trafik planlama profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır.

Transoft Solutions İnşaat İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Brozek, 'CADaptor Solutions'ın geçici trafik yönetimi yazılımını, Birleşik Krallık standartlarıyla güçlü uyumu ve Transoft'un inşaat ve trafik yönetimi portföyünü tamamlamadaki açık rolü sayesinde stratejik açıdan güçlü bir uyum olarak görüyoruz. Aynı zamanda bu satın alma, diğer bölgelere genişleme için sağlam bir temel sunuyor.

CONE kullanıcı topluluğunu aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum ve CADaptor Solutions ekibinin Transoft Solutions'a katılarak bu alandaki uzmanlığımızı güçlendirmesini sabırsızlıkla bekliyorum' şeklinde konuştu.

CADaptor Solutions Kurucusu ve Genel Müdürü Peter Booth, 'Transoft Solutions'a katılmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Son 20 yılda CADaptor Solutions, ağırlıklı olarak Birleşik Krallık geçici yol trafiği sektörüne odaklandı. Transoft ile güçlerimizi birleştirerek, kaynaklarımızı Transoft'un küresel inşaat ve trafik yönetimi portföyü ile bir araya getireceğimiz yeni bir döneme adım atıyoruz ve ürünlerimiz arasında bağlantılar ve entegrasyonlar oluşturmayı hedefliyoruz. CADaptor Solutions'ı kurmuş olmaktan ve geniş Birleşik Krallık kullanıcı tabanına sahip CONE Software ürünümüzü bu noktaya getirmiş olmaktan gurur duyuyorum. Transoft'un kalite ve zaman kazandıran ürünler sunma anlayışımızı, güçlü destek ve eğitim hizmetleriyle birlikte daha ileri taşımak için doğru bir ortam olduğuna inanıyorum' dedi.

TRANSOFT SOLUTİONS HAKKINDA

Transoft Solutions, havacılık, sivil altyapı ve ulaşım profesyonelleri için yenilikçi ve yüksek derecede uzmanlaşmış yazılımlar geliştirmektedir. 1991 yılından bu yana Transoft, ulaşım profesyonellerinin etkili ve güvenle çalışmasını sağlayan güvenlik odaklı çözümlere odaklanmayı sürdürmektedir. Planlama, simülasyon, modelleme ve tasarım çözümlerinden oluşan portföyü, 150'den fazla ülkede 100.000'in üzerinde müşteriye hizmet vermekte olup; yerel ve federal kurumlar, danışmanlık firmaları, havalimanı otoriteleri ve limanlar tarafından kullanılmaktadır. Şirket, Kanada'daki genel merkezinden ve İsveç, Birleşik Krallık, Hollanda, Avustralya, Almanya, Hindistan, Belçika, Fransa, Sırbistan, Slovenya, İspanya ve Çin'deki ofisleri aracılığıyla en yüksek kalitede müşteri desteği sunmaktan gurur duymaktadır.

