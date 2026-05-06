United States Polo Association (USPA) resmi spor markası olan U.S. Polo Assn.'yi yöneten USPA Global, küresel spor markasının 2025 yılında dünya genelinde 2,7 milyar dolar rekor perakende satış elde ettiğini duyurdu. Performans, küresel pazarlar, kanallar ve ürün kategorilerindeki güçlü ivmeyi yansıttı.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORIDA (İGFA) - U.S. Polo Assn., uzun vadede 4 milyar dolar küresel perakende satış ve dünya genelinde bin 500 markalı mağaza hedefi doğrultusunda ilerleme hedefinde.

REKOR BÜYÜME VE KÜRESEL İVME

U.S. Polo Assn.'in 2025 yılı rekor performansı, hem yerleşik hem de gelişmekte olan pazarlardaki genişlemeyle desteklenmiştir. Markanın en büyük bölgesi olan Kuzey Amerika istikrarlı büyüme kaydederken, Hindistan, Orta Doğu, Batı Avrupa ve Latin Amerika'da güçlü ivme devam etmiştir. Asya Pasifik ve Doğu Avrupa gibi gelişmekte olan bölgeler de çok milyar dolarlık küresel markanın büyümesine anlamlı katkı sağlamıştır.

Hindistan, markanın en hızlı büyüyen pazarı olmaya devam etmekte olup U.S. Polo Assn., ülkede en büyük spor-casual erkek giyim markası olarak geniş çapta tanınmaktadır ve uzun vadede 1 milyar dolar perakende satış hedefine ilerlemektedir. Marka ayrıca 2026 yılında Avustralya, Polonya, Arjantin, Brezilya, Tayland, Vietnam ve bazı Afrika pazarları dahil olmak üzere birçok stratejik pazarı devreye alacaktır.

Bugün U.S. Polo Assn.'in varlığı 190 ülkeye yayılmış olup yaklaşık 1.200 U.S. Polo Assn. perakende mağazası ve binlerce diğer satış noktasını kapsamaktadır. Bunlar arasında büyük mağazalar, uzman perakende kanalları, spor ürünleri satış noktaları ve e-ticaret yer almaktadır. U.S. Polo Assn., License Global'ın yıllık sıralamasına göre NFL, MLB ve NBA ile birlikte dünyanın en büyük lisanslı spor markalarından biri olarak ilk beşte yer almaktadır.

USPA Global Başkan ve CEO'su J. Michael Prince, 'U.S. Polo Assn., 2025 yılında stratejik küresel büyüme, tutarlı uygulama ve polo sporuyla olan güçlü bağımız sayesinde bir başka önemli dönüm noktasına ulaştı. Performansımız, kazanan stratejimizi ve sporumuza olan derin bağlılığımızı yansıtıyor; bu da dünya genelinde genç tüketicilerle güçlü bir etkileşim sağlıyor'şeklinde konuştu.

DOĞRUDAN TÜKETİCİYE (DTC) GENİŞLEME VE 135. KÜRESEL KAMPANYA

Doğrudan tüketiciye yönelik kanallar, U.S. Polo Assn. perakende mağazalarının genişlemesi, geliştirilmiş mağaza içi deneyimler ve büyüyen dijital ekosistem ile desteklenerek küresel büyümenin ana itici gücü olmaya devam etmiştir.

Prince, 'Uzun vadede 1.500 U.S. Polo Assn. mağazası ve 100 dijital site hedeflerimiz doğrultusunda doğrudan tüketiciye yönelik stratejimiz güçlü bir küresel büyüme motorudur. Spor ilhamlı mağaza ağımıza ve markalı e-ticaret ekosistemimize yaptığımız yatırımlarla tüketicilerle daha güçlü ilişkiler kurarken U.S. Polo Assn.'in ölçeğini, tutarlılığını ve uzun vadeli ivmesini artırıyoruz' dedi.

U.S. Polo Assn., 2025 yılı boyunca küresel perakende ağını genişletmiş ve dünya genelindeki amiral mağazalarını ve önemli stratejik lokasyonlarını daha rafine, spor odaklı bir marka konseptiyle geliştirmiştir. Bu mağazalar, markanın otantik mirasını yansıtırken tüm pazarlarda tutarlı ve üst düzey bir alışveriş deneyimi sunacak şekilde tasarlanmıştır. Her lokasyon, erkek, kadın ve çocuk koleksiyonlarını özenle sunmakta; güncellenmiş mağaza tasarım unsurları, hikâye anlatımı ve ürün sunumu ile tüketici etkileşimini güçlendirmekte ve markanın küresel gücünü pekiştirmektedir.

Markanın tüketici etkileşim stratejilerini desteklemek amacıyla U.S. Polo Assn., 2025 yılında spor severler ve tüketiciler için bir dizi 135. yıl küresel etkinliği ve marka kampanyasını başarıyla hayata geçirmiştir. U.S. Polo Assn. Yıl Dönümü Kampanyası, 1890 yılında kurulan ve Amerika'nın en eski spor yönetim kuruluşlarından biri olan USPA'nın 135. yılını kutlamıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlikler ABD, Hindistan, Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu gibi önemli pazarlarda hayata geçirilmiştir. Yıl boyunca tüketiciler; özel polo etkinlikleri, mağaza içi etkinlikler, dijital deneyimler, kapsül koleksiyonlar ve influencer iş birlikleri aracılığıyla markayla unutulmaz deneyimler yaşamıştır.

Buna ek olarak marka, dijital kanallarda da büyümesini sürdürmüş ve 20 dilde faaliyet gösteren 60'tan fazla markalı e-ticaret sitesini yönetmiştir. Norveç, Polonya, Kuveyt, Arnavutluk ve Cezayir'de açılan yeni siteler bu ivmeye katkı sağlamıştır. U.S. Polo Assn., dünya genelinde 12 milyondan fazla takipçiye ulaşarak sosyal medya platformlarındaki varlığını daha da genişletmiştir.

KÜRESEL SPOR GÖRÜNÜRLÜĞÜ

U.S. Polo Assn.'in ESPN ile uzun süredir devam eden iş birliği, 2026 yılına kadar uzatılmış olup polo sporunun küresel farkındalığını artırmaya devam etmektedir. USPA National Polo Center'da düzenlenen U.S. Open Polo Championship®, efsanevi ESPN yorumcusu Chris Fowler'ın sunumuyla lineer ve dijital platformlar üzerinden milyonlarca haneye ulaşmaktadır. Diğer önemli karşılaşmalar ve ödüllü Breakaway serisi de ESPN üzerinden yayınlanmaktadır.

Küresel ölçekte U.S. Polo Assn., Avrupa'da TNT ve Eurosport, Hindistan'da Star Sports ve Orta Doğu'da BeIn Sports ile önemli yayın ortaklıklarını sürdürmektedir. Bu iş birlikleri sayesinde elit polo karşılaşmaları Wimbledon, Premier League ve Indian Premier League (IPL) kriket gibi küresel spor organizasyonlarıyla birlikte sunularak sporun erişimi önemli ölçüde genişletilmektedir.

USPA National Polo Center (NPC), Kuzey Amerika'daki sporun en önemli merkezi olarak, 2025-2026 Amerikan Yüksek Seviye Polo Sezonu boyunca Ocak'tan Nisan'a kadar dünyanın en iyi polo karşılaşmalarına ev sahipliği yapmış ve rekor seyirci ile tamamen dolu hafta sonları yaşamıştır. Florida'daki Palm Beach County'de bulunan ve USPA'ya ait olan bu etkileyici tesis 160 dönümlük bir alan üzerine kuruludur ve birden fazla çim polo sahası, fine dining restoranlar, tenis kortları, stadyum oturma alanları, yüzme havuzu ve yeni yenilenen USPA Global amiral mağazasını kapsamaktadır. USPA Shop, zengin polo mirası ve modayı bir araya getiren üst düzey bir tüketici deneyimi sunmakta olup spor ilhamlı ve lüks ürünlerden oluşan geniş bir seçkiyi barındırmaktadır. Mağazanın merkezinde yer alan 360 derece dairesel 'Halo' ekranı, sezonun en heyecan verici polo anlarını sunarak etkileyici bir deneyim sağlamaktadır.

GENEL GÖRÜNÜM

2026 yılına girerken marka, 190 ülkedeki varlığı, küresel genişleme stratejisi ve güçlü tüketici talebi sayesinde büyümesini sürdürmek için güçlü bir konumda bulunmaktadır.

U.S. Polo Assn., ayrıca küresel Polo Tişört Kampanyası olan 'An Icon Born from the Game™'i hayata geçirecektir. Bu kampanya, polo tişörtünün özgün spor kökenine güçlü bir saygı duruşu niteliğinde olup zamanla dünyanın en kalıcı stil unsurlarından biri haline gelişini vurgulamaktadır. USPA'nın resmi spor markası olarak U.S. Polo Assn., polo tişörtünün tarihindeki otantik yerini korumaktadır. 2026 yılında 190 ülkede hayata geçirilecek kampanya, çok kanallı ve koordineli bir strateji ile tüketicilerin markayla etkileşime geçtiği her noktada görünür olacaktır.

USPA Global Başkan ve CEO'su J. Michael Prince, 'Küresel ekibimiz ve stratejik ortaklarımız 2025 yılında perakende, dijital, ürün, pazarlama ve spor alanlarında olağanüstü sonuçlar elde etti. U.S. Polo Assn.'in iş modelinin gidişatı konusunda hiç olmadığım kadar eminim' dedi.

Prince, 'Sürdürülen ivme ve net stratejik odak ile 4 milyar dolar küresel perakende satış, 1.500 U.S. Polo Assn. mağazası ve dünya genelinde 100 ülkeye özel dijital platform hedeflerimize ulaşma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz'şeklinde konuştu.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği (USPA)'nın resmi spor markasıdır. Çok milyar dolarlık küresel varlığı ve dünya genelinde 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazası ile binlerce ek dağıtım noktası aracılığıyla sağlanan yaygın dağıtımıyla U.S. Polo Assn., dünya genelinde 190'dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklara yönelik giyim, aksesuar ve ayakkabı sunmaktadır. Marka, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önde gelen polo turnuvası olan ve The Palm Beaches'teki NPC'de her yıl düzenlenen U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya genelindeki büyük polo etkinliklerine sponsorluk yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport, Hindistan'da Star Sports ve Orta Doğu'da BeIn Sports ile yapılan önemli anlaşmalar sayesinde, U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen polo şampiyonalarının birçoğu artık yayınlanmakta ve bu heyecan verici spor ilk kez dünya genelinde milyonlarca sporsever için erişilebilir hale gelmektedir.

U.S. Polo Assn., License Global'a göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte dünyanın en önde gelen küresel spor lisans markalarından biri olarak sürekli olarak sıralanmaktadır. Ayrıca marka, küresel büyüme ve spor içeriği alanındaki başarılarıyla uluslararası ödüller kazanmaktadır. U.S. Polo Assn., Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ gibi yayınlarda yer almış; ayrıca Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere birçok önemli medya platformunda tanıtılmıştır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edebilir ve @uspoloassn hesabını takip edebilirsiniz.

USPA Global, United States Polo Association (USPA)'nın bir yan kuruluşudur ve çok milyar dolarlık U.S. Polo Assn. spor markasını yönetmektedir. USPA Global ayrıca polo spor içeriği alanında küresel lider olan Global Polo iştirakini de yönetmektedir. Daha fazla bilgi için globalpolo.com adresini ziyaret edebilir veya Global Polo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz.

Daha Detaylı Bilgi İçin, İletişim:

Stacey Kovalsky - Küresel PR ve İletişim Başkan Yardımcısı

Telefon: +001.561.790.8036 - E-posta: [email protected]

Kaela Drake - Kıdemli PR ve İletişim Uzmanı

Telefon: +001.561.530.5300 - E-posta: [email protected]

KAYNAK: U.S. Polo Assn.