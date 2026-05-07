KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası (KTO) sektörlerin nabzını tutmak, Konya iş âleminin sorunlarını masaya yatırmak amacıyla gerçekleştirdiği Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları'na devam ediyor.

Bu çerçevede KTO 5. Her Türlü Hayvan Yetiştiriciliği İle Toptan-Perakende Ticareti Meslek Komitesi ve KTO 6. Et ve Tavuk Ürünleri İmalatı, Toptan-Perakende Ticareti Meslek Komitesi İstişare Toplantısı KTO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ramazan Sobayoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürlüğü'nden Çevre Mühendisleri Mehmet Kıyıcı ve Sayın Necati Gür de misafir olarak katıldı.

İŞ DÜNYAMIZIN TALEPLERİNİ İLGİLİ MERCİLERE AKTARIYORUZ

Toplantıda konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Odası olarak, birlik ve beraberlik içerisinde, ortak aklı esas alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Meslek Komitesi İstişare Toplantılarının bu anlayışın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten Başkan Öztürk, 'Bu çerçevede, Meslek Komitelerimizin kıymetli Başkanlarına ve üyelerine sizlerin huzurunda yürüttükleri çalışmalar dolayısı ile bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler, üyelerimizin karşılaştığı her sorunun çözümünde aktif rol üstlenen bir kurum olma sorumluluğuyla el birliğiyle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda gerek yerel yönetimlerimizle gerekse merkezi hükümetimizle güçlü ve yapıcı ilişkiler yürütüyor; iş dünyamızın taleplerini en doğru şekilde ilgili mercilere aktarıyoruz' dedi.

ÜRETMEK VE İHRACAT YAPMAK HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ

Dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Başkan Öztürk, artan rekabet koşulları ve dijitalleşme süreçlerini iş âlemi olarak dikkatle takip etmek gerektiğini vurguladı.

Diğer yandan dünyada yaşanan savaşların ve bölgesel çatışmaların küresel ticarette önemli riskleri beraberinde getirdiğini dile getiren Başkan Öztürk şöyle devam etti; 'Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler, enerji başta olmak üzere tedarik zincirlerinde önemli riskler oluşturmaktadır. Bu durum, doğrudan maliyetlere ve dolaylı olarak da tüm ekonomilere yansımaktadır. Böylesine belirsizliklerin arttığı bir dönemde, güçlü üretim altyapısına sahip olmak ve ihracat odaklı büyümeyi sürdürmek her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.'

HAYVANCILIK SON DERECE STRATEJİK BİR SEKTÖR

Yaşanan gelişmeler ışığında hayvancılık, et, tavuk ürünleri üretimi ile ticareti sektörlerinin son derece stratejik sektörler olduğuna vurgu yapan Başkan Öztürk, 'Hayvancılık sektörü, gıda güvenliğinin teminatı olması açısından büyük önem taşırken; et ve tavuk ürünleri imalatı ise hem iç piyasa dengesi hem de ihracat potansiyeli açısından kritik bir rol üstlenmektedir. Bu sektörler, Konya'mızın tarım ve gıda üretimindeki güçlü konumunu pekiştiren en önemli alanlar arasında yer almaktadır. Sizlerin sahada edindiği tecrübeler, karşılaştığınız sorunlar ve çözüm önerileriniz bizim için son derece kıymetlidir' açıklamasında bulundu. Meslek Komiteleri adına konuşan KTO 6. Et ve Tavuk Ürünleri İmalatı, Toptan-Perakende Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Ali Duman da, gerçekleştirilen toplantının sektörlerinin sorunlarının çözümü adına büyük katkı yapacağını söyledi. Konuşmaların ardından KTO Üyelerine söz verilerek sektörlerin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.