Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) iş birliğiyle 'Geleneksel Dokudan Dijital Zekaya' temasıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen TEXSUM'6, tekstil sektörünün üretimden teknolojiye uzanan dönüşümünü ve geleceğe dair fırsat alanlarını odağına aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde, UTİB ve UHKİB iş birliğiyle BUÜ Tekstil Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlenen TEXSUM'6, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, BUÜ Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut, BUÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Polyteks Yönetim Kurulu Başkanı ve UTİB Denetim Kurulu Üyesi Pınar Taşdelen Engin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Sektörel Panorama: Mevcut Durum, Rekabet ve Fırsatlar' başlıklı oturumda, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı İhsan İpeker, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Göksan ile ETHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Turgut Kayhan öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayarak tekstil sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'KATMA DEĞERLİ ÜRETİME ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR'

Oturumda konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı İhsan İpeker, tekstil sektörünün üretimden ihracata, istihdamdan tasarıma, Ar-Ge'den sürdürülebilirliğe kadar geniş bir alanda ülkeye katkı sağladığını belirterek sektörün geleceğinde katma değerli üretimin belirleyici olacağını ifade etti.

Türkiye tekstil ihracatının genel ihracata göre ortalama olarak birkaç kat daha fazla değerli olmasının yanı sıra Bursa'dan yapılan tekstil ihracatında ise ortalama kilogram değerinin tekstilde 10 dolar üzerinde konfeksiyonda da 23 dolar üzerinde olduğunu belirterek tekstil sektörünün sıra dışı düzeyde yüksek katma değer ürettiğine dikkat çeken İpeker, 'Bursa'da kilogram başına yaratılan katma değerin, genel ihracat ortalamasının çok üzerinde olduğu bir sektörden söz ediyoruz. Bu nedenle fiyat endeksli bir bakış açısının ötesine geçerek; gençlerimizin de yer aldığı bu ekosistemde daha fazla nasıl katma değer yaratabileceğimize odaklanmamız gerekiyor.' dedi.

Bursa'nın bilgi, teknoloji, tasarım ve yenilikçi yaklaşımlarla tekstilin geleceğe taşındığı önemli merkezlerden biri olduğunu vurgulayan İpeker, 'Tekstil, Türkiye için geçmişte olduğu gibi bugün de lider sektörlerden biridir. Ancak bu liderliği geleceğe taşımak için teknoloji, tasarım, sürdürülebilirlik ve insan kaynağı odağında daha güçlü bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor. Genç mühendislerimizin, tasarımcılarımızın, araştırmacılarımızın ve girişimcilerimizin sektöre katacağı yenilikçi bakış açısının bu süreçte önemli rol üstleneceğine inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

'TEKSTİL HER ALANDA VARLIĞINI SÜRDÜRECEK'

ETHİB Yönetim Kurulu Başkanı Turan Göksan ise tekstil sektörünün küresel gelişmelerden etkilense de güçlü ve dinamik yapısını koruduğunu ifade ederek sektörün sağlıktan savunma sanayisine, inşaattan teknik tekstillere kadar çok geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu söyledi.

Göksan, 'Tekstil sektörü emek yoğun bir sektör ancak günümüzde dijital teknolojiler, yapay zekâ, otomasyon ve sürdürülebilir üretim yaklaşımları sektörün geleceğini doğrudan şekillendiriyor. Gençlerimizin mesleki bilgilerini dijital yetkinliklerle desteklemesi, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesi ve sektörle erken temas kurması büyük önem taşıyor' dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MARKALAŞMA DAHA KRİTİK HALE GELİYOR'

ETHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Turgut Kayhan da tekstil sektöründe sürdürülebilirlik, ham madde ve markalaşma başlıklarının giderek daha fazla önem kazandığını belirtti.

Türkiye'nin pamuk üretimi ve tekstil tecrübesiyle güçlü bir potansiyele sahip olduğuna değinen Kayhan, bu gücün sertifikasyon, izlenebilirlik ve markalaşma süreçleriyle daha ileri taşınması gerektiğini ifade etti.

Kayhan, üniversite ile sektörün bu tür organizasyonlarda bir araya gelmesini çok kıymetli bulduğunu belirterek, 'Öğrencilerimizin sektör temsilcileriyle temas kurması, sahadaki gelişmeleri doğrudan dinlemesi ve geleceğe dair bakış açısını bu doğrultuda şekillendirmesi büyük bir kazanım.' dedi.