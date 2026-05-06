ELEVEX 2026 Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı, sektörün önde gelen temsilcilerini Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde bir araya getirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı - ELEVEX 2026, düzenlenen törenle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Açılışa Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk başta olmak üzere çok sayıda sektör temsilcisi ve davetli katıldı.

Açılışta konuşan Selçuk Öztürk, Konya'nın üretim gücü ve ihracat kapasitesiyle Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri olduğunu belirterek, fuarcılık faaliyetlerinin şehir ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekti. ELEVEX 2026'nın asansör sektörünün geleceğine yön veren stratejik bir platform olduğunu vurgulayan Öztürk, Konya'nın sektörde güçlü bir üretim ve ihracat merkezi haline geldiğini ifade etti. Konya'da düzenlenen fuarların uluslararası ticarete önemli katkılar sunduğunu dile getiren Öztürk, yakın zamanda gerçekleştirilen Konya Tarım Fuarı'nın başarısının bu vizyonun önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. ELEVEX'in de benzer şekilde sektöre ivme kazandıracağını belirtti.

Vizyon Sektörel Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Şerefli ise fuarın sektör açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu belirterek organizasyonun hayırlı olmasını diledi.

4 gün sürecek olan ELEVEX 2026'da, asansör sektöründeki yenilikler, teknolojik gelişmeler ve iş birlikleri sergilenecek; fuar yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayarak sektöre önemli katkılar sunacak.