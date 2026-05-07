ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Göktaş, 2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' sürecine girildiğini belirterek aileyi devlet politikalarının merkezine yerleştirdiklerini söyledi.

Aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini ifade eden Göktaş, mayıs ayının son haftasının 'Milli Aile Haftası' olarak tüm Türkiye'de kutlanacağını açıkladı.

'PROPAGANDALARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

Programda Anneler Günü kapsamında hazırlanan bazı reklam içeriklerine ilişkin tartışmalara da değinen Baka Göktaş, konunun hayvan sevgisi üzerinden değerlendirilmesini doğru bulmadığını belirtti.

Kendisinin de evinde 'Bulut' isimli bir kedi beslediğini söyleyen Bakan Göktaş, tartışmanın özünde annelik ve aile kavramlarının bulunduğunu ifade etti.

Anneliğin toplum açısından özel ve hassas bir kavram olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, doğum yapan annelerin yanı sıra koruyucu ailelerin de büyük önem taşıdığını dile getirdi. Bazı reklam içeriklerinin kamuoyunda farklı beklentiler oluşturduğunu savunan Bakan Göktaş, annelik kavramının değersizleştirilmesine yönelik girişimlere karşı olduklarını söyledi.

Aile politikaları üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt veren Bakan Göktaş, kadınların toplumsal rolüne ilişkin tartışmaların sağlıklı zeminde yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, aile kavramının güçlendirilmesinin toplumun geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.