BURSA (İGFA) - Türkiye ihracatının lokomotifi olan otomotiv endüstrisi, nisan ayında güçlü performansını sürdürdü. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektör ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 artarak 3 milyar 855 milyon dolar oldu. Sektörün toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dört ayında otomotiv ihracatı yüzde 8,9 artışla 13 milyar 748 milyon dolara ulaşırken, sektör liderliğini korudu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, nisan ayında ulaşılan rakamın aylık bazda en yüksek ikinci seviye olduğunu belirterek, tüm ana ürün gruplarında çift haneli artış yakalandığını ve küresel rekabet gücünün pekiştirildiğini ifade etti.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ ÖNE ÇIKTI

Nisan ayında en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 19 artışla 1 milyar 519 milyon dolar oldu. Binek otomobil ihracatı yüzde 16 artarak 1 milyar 35 milyon dolara, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 39 artışla 756 milyon dolara ulaştı. Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 30 artarken, çekici ihracatında da yüzde 33'lük yükseliş kaydedildi.

Ülke bazında en büyük pazar Almanya olurken, bu ülkeye ihracat yüzde 22 artarak 645 milyon dolara çıktı. Fransa'ya ihracat yüzde 30 artışla 461 milyon dolar, İtalya'ya ihracat ise yüzde 42 yükselişle 357 milyon dolar olarak gerçekleşti. Slovenya, Belçika ve İspanya gibi pazarlarda da dikkat çeken artışlar yaşandı.

AB'YE İHRACAT YÜZDE 27 YÜKSELDİ

Nisan ayında Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 75 pay ve 2 milyar 883 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 27 artarken, diğer Avrupa ülkeleri ikinci sırada yer aldı. Orta Doğu pazarında ise yüzde 22'lik düşüş dikkat çekti.