Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, atık su alt yapısındaki taşkının Marmara Denizi’nde kirliliğe yol açması nedeniyle Yalova’nın Çınarcık Belediyesi’ne 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı.YALOVA (İGFA) - Marmara Denizi'nde kirliliğe neden olan Yalova Çınarcık Belediyesi'ne 1,3 milyon liralık 'çevre' cezası kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, şikayet üzerine harekete geçen Yalova İl Müdürlüğü ekipleri Çınarcık’ta Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi’ndeki atık su altyapısında (kanalizasyon) taşkın meydana geldiğini ve Marmara Denizi’ne döküldüğünü tespit etti.

“Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi” kapsamında yer alan bölgedeki kirlilik nedeniyle 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında Çınarcık Belediyesi’ne 1 milyon 337 bin TL idari ceza uygulandı.