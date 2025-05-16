Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Durmuş, gıda güvenliği ve halk sağlığını kapsayan bilimsel ve teknik iş birliği protokolünü imzaladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ile TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi arasında gıda güvenliği, kalitesi ve sürdürülebilirliğini kapsayan mesleki denetim ve teknik iş birliğine dayalı protokol imzalandı.

Halk Evi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Protokol imza töreni öncesinde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, odalarla önemli iş birlikleri yaptıklarını belirterek, “Herkesin sesinin yansıdığı hepimizin Nilüfer’ini yaratmak istiyoruz. Derdimiz kamu yararı işler yapmak” diye konuştu.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Durmuş ise yapılan protokolün önemine işaret ederek, gıda güvenliği ve insanların sağlıklı gıdaya erişimi için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. Konuşmaların ardından Başkan Şadi Özdemir ile Durmuş, ilgili protokolü imzaladı.

Söz konusu iş birliği ile Nilüfer’de gıda üretimi, satışı ve tüketimi süreçlerinde daha etkin bir denetim ve bilinçlendirme çalışması yürütülmesi hedeflendi.