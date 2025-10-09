Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk olan Yazar Cansu Başak Yalçınkaya, çağın hastalığı olan akran zorbalığının drama ile aşılacağına dikkat çekti. Yalçınkaya, ebeveynlerin de drama eğitimi alması gerektiğini ifade etti.

KOCAELİ (İGFA) - Dramanın zorbalık üzerindeki iyileştirici gücüne dikkat çeken Yazar Cansu Başak Yalçınkaya, 'Zorbalık; fiziksel ve sözel saldırıdır. Zorbalık sessiz bir krizdir. Dünyada çocukların yüzde 30'u zorbalığa maruz kalıyor. Geleneksel çözüm yöntemleri ne yazık ki işe yaramıyor. Burada drama devreye giriyor. Antik Yunan'da insanların sahnede katarsis deneyimi ile psikolojik sıkıntılarını yendikleri aktarılmıştır' dedi.

'TÜRKİYE 11. SIRADA'

Ebeveynlerin akran zorbalığındaki rolünün çok önemli olduğunu da ifade eden Yalçınkaya, 'Anne babalar da drama ile eğitilmesi gerekiyor.

COVİD sonrası yapılan bir araştırmada 797 kişinin drama ile iyileştiği görülüyor. Zorbalık yapan çocuğa sorumluluk ve destek veriliyor. Bu çocuk daha fazla empati geliştiriyor. Dünyada en fazla zorbalığın yapıldığı ülke, yüzde 70 ile Güney Afrika. Türkiye 11. sırada' diye konuştu.