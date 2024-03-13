Giresun İli Yağlıdere İlçesi'inde Demakrot Parti İl Genel Meclis Üyesi Adayı olan eski Tapu Kadasro Memuru Mustafa Koç. ortaya koyduğu projelerle dikkat çekiylor.

Türkiye'nin Amerika'da bir devlet gibi tanınan küçük bir ilçesi olan Yağlıdere'nin Elma Beler Köyü'nda doğup büyüyen ve Giresun Kadastro Müdürlüğünde çalışıp emekli olan Mustafa Koç, ilçesine hizmet için siyasi olarak kolları savadı. Koç'un Yağlıdere için yaptığı bir birinden dikkat çeken projeleri ve eksik görüp yapılması gerektiğine dikkat çektiği konular Yağlıderede konuşulmaya başlandı.

Ortaya koyduğu projelerin yapımının tamamlanması için gerekirse devlet dairelerinin kapısında yatacağını öne süren Mustafa Koç'un projeleri arasında Armelit Tüneli yapımı, Güney Karadeniz yolu, TOKİ Konnutları yapımı, Yayla yollarının karayollarına bağlanması, köy ilkokullarının bakım ve onarımı, su değirmenlerinin onarımının da içinde olduğu 32 maddelik projesi bulunuyor. Koç, projelerini Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ile de paylaştı.

İşte Mustafa Koç'un madde madde proje listesi:

PROJELERİ NEDİR?

1-Armelit Tüneli yapım işi

2- Güney Karadeniz yolu projesi

3- Toki Konutlarnın yapılması

4-Sınır ve Yeşilpınar köylerinde 100 kişilik iş atölyesi yapılması

5-Yayla yollarımızın Karayollarına Bağlanması

6-Gölyanı ve Günlük ve Buları ve Karaduva yaylalarım Turizm Alanına alınması

7-Karayollarında yol ve köprü yapımı

8-Elektrik hatlarının yenilenmesi

9-Yayla ve Mera daki evlere tapu verilmesi

10-Ormanlarda 2 /b den kalan yerlere tapu verilmesi

11-Yağlıderesporun üst liglere çıkması

12-Çifcilerimize Sebze Fideleri dağıtımı.

13- Yağlıdere Dolmuş durağı sorununun çözümü

14- Köy İlk okullarının bakım ve onarımı.

15-Muhtarlara hizmet içi eğitim verilmesi .

16- Evlenecek gençlere yardım.

17-Hisseli yerlere tapu verilmesi

18-Köylerde ilk kadastrodan sonra yapılan taksimlere müstakil tapu verilmesi

19-Yeni cep telefonu baz istasyonu yapılması

20-Köylere bağış yoluyla iş Makinası temini.

21-5304 Sayılı kanunla tarım alanının genişletilmesi

22-Su değirmenlerinin onarımı

23-Kapanan patika yolların açılması

24 –Yaylalarda Gübreleme yapılması

25-Yeni otopark yapımı

26-Karayolu kenarına dinlenme alanı yapımı

27-Bal ormanı kurulması

28-T.M.O.Fiskobirlik binası yapımı

29-Yapılan karayolundan dere arasına ilk yardım merdiveni yapılması.

30-Hazineye ait Pazar yerine kapalı Pazar yeri ve otapark ve konut yapılması

31- Üçtepe beldesine otobüs terminali ve Toki konut evleri yapılması

32-Mera kanunun 14 madesindeki Tahsis amacının değiştirimesiyle kentsel dönüşüm yapılması; projlerini 5 yıl içinde yapılmasının takpcisi olacağım.ve Yapılana kadar ilgili kurum kapısında ayrılmayacağım"

MUSTAFA KOÇ KİMDİR:?

1963 Yılında Yağlıdere İlçesi Elmabelen köyünde doğdu.

İlkokulu Elmabelen Köyü İlkokulunda bitiren Mustafa Koç, Ortaokulu Yağlıdere Ortakulu'nda, Lise eğitimini Türkiyede tek olan Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletmesi Fakültesini bitiren Koç, Devlet Memurluğu hayatına 1987 Yılında Siirt Kadastro Müdürlüğünde başladı. 2021 Yılında Giresun Kadastro Müdürlüğünden emekli ollan Mustafa Koç, Memurluk hayatı sırasında Bilirkişilik Eğitimi alarak çok sayıda mahkeme dosyasında Bilirkişilik yaptı. Çok sayıda kurs bitirme belgeleri ile Taktir ve Teşekkür belgelerim bulunmakta olan Mustafa Koç Evli ve 3 çocuk babası. Halen köyde çifcilik yaparak hayatını sürdürüyor.