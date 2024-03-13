Yeniden Refah Partisi Giresun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen açık hava mitingine katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Giresun'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan açık hava mitingini tamamlanmasının ardından Keşap Belediyesine geldi.

Keşap Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Keşap Belediye Başkan Adayı Mehmet Emür'ü makamında ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan misafirperverliklerinden dolayı Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür'e teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’a fındık sepeti ve çiçek hediye etti.

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür “Nazik ziyaretlerinden dolayı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan’a teşekkür ederim. Akabinde ilçe merkezimizden başlayarak seçim büromuza genel başkanımızla esnaflarımızı selamlayarak geçtik. Kendileri partimiz seçim ofisini ziyaret ettiler. 31 Mart yerel seçimlerinde mutlak zafer bizimle olacaktır.’’ dedi.