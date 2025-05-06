Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle başlattığı “Yapay Zekâ Yıldızları” projesi birinci yılını tamamladı. Projenin yeni döneminde 55 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Vodafone Vakfı, Habitat Derneği ile yürüttüğü “Yapay Zekâ Yıldızları” projesiyle gençleri dijital geleceğe hazırlıyor. Geçen yıl 12 ilde 58 lokasyonda 183 gönüllü öğretmenle 36 binden fazla ortaokul ve lise öğrencisine ulaşan proje, her 1 TL’lik yatırımda 5,34 TL sosyal getiri sağladı.

Türkiye’nin 81 ilinde 11-18 yaş arası gençlere yapay zekâ eğitimi veren projenin yeni dönem hedefleri, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu’nun katıldığı toplantıda açıklandı.

“GENÇLER ÜRETEN BİREYLER OLACAK”

Hasan Süel, “Yapay zekâ geleceğin kritik teknolojisi. ‘Eğitim Alanında Yapay Zekânın Artan Rolü’ raporumuza göre, öğrencilerin yüzde 27’si bu alanda geri kaldığını hissediyor. Projemizle gençlerin yapay zekâyı öğrenip yaratıcı fikirlerini teknolojiyle buluşturmasını sağlıyoruz. İlk yılda hedefi aştık, şimdi 55 bin öğrenciye ulaşacağız. Ayrıca Yapay Zekâ Startup Studio ile lise öğrencilerinin fikirlerini girişime dönüştüreceğiz” dedi.

Bora Caldu ise, “Gençleri tüketen değil, üreten bireyler olarak yetiştiriyoruz. Yapay zekâ, makine öğrenimi ve dijital denge gibi alanlarda bilinçlendiriyoruz. Gezici eğitim aracımızla 15 ile ulaşacağız. Hackathonlarla uluslararası arenada yer alacağız. Startup Studio ile genç girişimcilerin hayallerine ortak olacağız” diye konuştu.

Proje, öğrencilerin yapay zekâ araçlarıyla içerik üretmesini ve proje geliştirmesini sağlıyor. 744 öğrenciyle yapılan araştırmada, yüzde 85’i yapay zekâyı tanımlayabilir hale geldi, yüzde 60,5’i komut yazmayı öğrendi, yüzde 79,5’i eğitimi çok yararlı buldu, yüzde 64,2’si ise öğrendiklerini hemen uyguladı. Proje, global etkinliklerle gençlere yeni fırsatlar sunuyor.