CMEF 2026 fuarında, VITAL MATERIALS'ın sağlık hizmetleri birimi olan VITAL MedTech, yarı iletken temel teknolojilerine dayanan kapsamlı bir inovasyon yelpazesini tanıttı. Temel malzemeler, çipler ve tıbbi sistemler genelinde tam dikey entegrasyonunu sergiledi.

PRNewswire /ŞANGHAY (İGFA) - Küresel tıbbi görüntüleme teknolojisi, dijitalleşmeden hassas teknolojilere doğru bir dönüşüm geçiriyor. Uzmanlar, tıbbi görüntülemenin geleceğinin zayıf yaşamsal sinyalleri yakalama yeteneğinde yattığını belirtiyorlar - bu yetenek, ön uç dedektörlerin fiziksel özellikleri tarafından doğrudan belirlenmektedir.

TEKNOLOJİ ATILIMI: TEMEL BİLEŞEN GELİŞTİRME TEKNOLOJİSİNDE UZMANLAŞMA

Tıbbi görüntüleme sektörü yıllardır bir darboğazla karşı karşıya üst düzey görüntüleme sistemlerinin temel bileşenleri için dış tedarikçilere aşırı bağımlılık. VITAL MATERIALS'ın birinci ila dördüncü nesil yarı iletken malzemeler alanındaki uzmanlığından yararlanarak, VITAL MedTech yarı iletkenlerin sunduğu avantajları tıbbi görüntüleme alanında somut klinik değere dönüştürmektedir.

DİKEY ENTEGRASYON: MALZEMELERDEN TIBBİ SİSTEMLERE

CMEF 2026 fuarında VITAL MedTech, CZT, SiC ve InP gibi yarı iletkenler üzerine kurulu temel teknolojilerini öne çıkararak tam dikey entegrasyonunu sergiledi.

Hassas Odaklı Teşhis: Kendi geliştirdiği CZT dedektörleri, geleneksel sintilatör dedektörlerinin fiziksel sınırlarını aşarak her bir X-ışını fotonunun yakalanmasını sağlar ve böylece daha yüksek enerji çözünürlüğü sunar.

Üst Düzey MRG: Geniş bant aralığı yarı iletken teknolojisinden yararlanan ve SiC birimlerine sahip, kendi geliştirdiği gradyan amplifikatörü, son derece düşük anahtarlama kayıpları ve nanosaniye düzeyinde tepki süresi sağlayarak, değişim hızını ve termal yönetim verimliliğini önemli ölçüde artırmaktadır. Bu, daha yüksek tarama hızına ve milisaniye düzeyinde görüntüleme kapasitesine sahip, düşük helyumlu/helyumsuz MRG sistemlerinin temelini oluşturmaktadır.

Akıllı Görüntüleme Veri zinciri: VITAL MedTech, InP optoelektronik ortak paketleme teknolojisi sayesinde, devasa veri kümelerinde yaşanan veri tıkanıklığını ortadan kaldıran bir ultra yüksek hızlı veri aktarım yolu geliştirmiş ve böylece PB ölçeğindeki ham verilerin gerçek zamanlı olarak işlenmesini sağlamıştır.

Klinik Uygulamayı Güçlendirme: Daha İyi Hasta Bakımı İçin

VITAL MATERIALS'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zhu Shihui lansmanda şunları söyledi:

'Yarı iletkenler üst düzey tıbbi ekipmanların temelini oluşturmaktadır. Amacımız sadece ekipman üretmek değil, aynı zamanda malzeme bilimi alanındaki yenilikler sayesinde daha hassas klinik araçlar sunarak sağlık hizmetlerine katkıda bulunmaktır.'

Uzmanlar, VITAL MedTech'in endüstri zincirini kapsayan modelinin geleneksel Ar-Ge'deki verimlilik engelini ortadan kaldırdığını belirtti. Bu model, bilimsel başarıların daha hızlı uygulamaya geçirilmesini sağlarken, üst düzey tıbbi ekipman endüstrisi için yeni gelişim yollarını beraberinde getiriyor.

VITAL MedTech, bu temel teknolojileri çeşitli klinik senaryolara yönelik çözümlere dönüştürerek, daha fazla hastanın teknolojik yeniliklerden yararlanmasını sağlıyor.