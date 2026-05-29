PRNewswire / CAPE TOWN, Güney Afrika (İGFA) - 20 Mayıs'ta Huawei, kıtanın enerji, su ve elektrik sektörleri için en önemli buluşması olan Enlit Africa 2026 kapsamında Güney Afrika Elektrik Enerjisi Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. 'Geleceğin Enerji Sistemlerini İnşa Etmek, Dijital Zekanın Artan Verimliliğini Ortaya Çıkarmak' teması altında düzenlenen zirve, Güney Afrika Eskom, Gana BPA, Nijerya İletim Şirketi (TCN) ve Uluslararası Büyük Elektrik Sistemleri Konseyi (CIGRE) dahil olmak üzere sektör liderlerini ve ortaklarını bir araya getirdi. Zirve sırasında Huawei, ortaklarıyla birlikte bölgenin enerji sektöründe dijital dönüşümü hızlandırmak için tasarlanan Sahra Altı Afrika için Akıllı Trafo Merkezi Çözümünü tanıttı.

Enlit Africa 2026 etkinliğinin açılış oturumunda, Huawei Elektrik Enerjisi Dijitalleştirme Bölümü Başkan Yardımcısı Wang Guoyu, 'Tüm Zekayı Geliştirmek, Geleceğin Enerji Sistemini Güçlendirmek' başlıklı bir konuşma yaptı. Geleceğe yönelik prosumer modelinin enerji dönüşümünün yeni paradigması haline geldiğini belirten uzman, elektrik sisteminin akıllı sistemlere geçiş sürecinde kritik bir noktada olduğunu ifade etti. İletişim, dijitalleşme ve yapay zeka, temel enerji sistemlerini yeniden şekillendiriyor. Yapay zeka ve dijital teknolojiler, üretimden iletim ve dağıtıma kadar tüm enerji değer zincirini yeniden şekillendiren temel itici güçlerdir. Huawei, enerji sektörüne en son yapay zeka yeteneklerini ve güvenilir iletişim teknolojilerini sunmaya devam ederek, Afrika'daki kamu hizmetleri kuruluşlarının zeka alanında yeni bir aşamaya geçmelerine destek olacak.

Zirve sırasında Huawei, CIGRE ve Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd. ile işbirliği yaparak Sahra Altı Afrika için Akıllı Güç Trafo Merkezi Çözümünün lansmanını yaptı. Bu lansman, Huawei'nin ortaklıklar yoluyla kıta genelinde akıllı trafo merkezlerinin modernizasyonunu destekleme konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.

Bazı Afrika kamu hizmeti temsilcileri de kendi görüşlerini paylaştı. Bir şirket temsilcisi, 'Bu çözüm, akıllı video teknolojisi, yapay zeka algoritmaları ve güvenli kablosuz ağları bir araya getirerek dört temel manuel işlemi akıllı otomasyonla değiştiriyor: izleme, denetim, sayaç okuma ve analiz' dedi. 'Bu sistem, trafo merkezi işletme ve bakım personelinin tüm tesisi uzaktan izlemesini sağlıyor. Denetim süresi günlerden dakikalara indirildi ve İşletme ve Bakım işçilik maliyetleri %70 oranında azaldı. Huawei ile kurduğumuz iş birliği sayesinde, iletim şebekemizi ilk kez kapsamlı dijital algılama yetenekleriyle donattık ve böylece reaktif onarımdan proaktif uyarı sistemine gerçek bir geçiş sağladık.'

Zirvenin ardından Huawei, CIGRE ve 450 MHz Alliance ile birlikte özel kablosuz ağlar ve elektrik telekomünikasyon ağları konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. 450 MHz İttifakı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Gösta Kallner, 450 MHz frekans bandı üzerine kurulan kamu hizmetlerine yönelik özel kablosuz ağın, geniş kapsama alanı, çeşitlilik arz eden ekosistemi ve geleceğe dönük gelişim yetenekleri sayesinde, güvenilir ve sürdürülebilir şebeke işletiminin temel taşı haline geldiğini vurguladı. Bir CIGRE temsilcisi, uluslararası standardizasyon perspektifinden bakıldığında, elektrik şebekelerinin dijital dönüşümünü hızlandırmak için birleşik bir teknik çerçevenin ve küresel uygulamaların paylaşımının kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi. Tüm katılımcılar, Afrika'da yeni enerji sistemlerini desteklemek ve sürdürülebilir enerji gelişimi sağlamak için her yerde erişilebilir, güvenli ve verimli bir enerji iletişim altyapısı kurulmasının çok önemli olduğu konusunda hemfikirdi.

