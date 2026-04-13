5G teknolojisi, yüksek hız ve düşük gecikme avantajıyla kurumsal yazılımların çalışma biçimini değiştirirken, işletmelerde gerçek zamanlı veri yönetimi ve otomasyonu güçlendirecek.

İSTANBUL (İGFA) - Yeni nesil iletişim teknolojisi 5G teknolojisi, sunduğu yüksek veri transfer kapasitesi ve düşük gecikme süreleriyle iş dünyasında dönüşümün kapısını aralıyor.

Aynı anda çok sayıda cihazın ağa bağlanabilmesini sağlayan 5G, satıştan üretime, lojistikten teknik servise kadar pek çok alanda kurumsal sistemlere erişimi hızlandırıyor. Bu gelişmenin, özellikle Nesnelerin İnterneti tabanlı cihazların kurumsal yazılımlarla entegrasyonunu güçlendirmesi ve iş süreçlerinde hata oranını azaltması bekleniyor.

Industrial Application Software CTO'su Bahtiyar Tan, 5G'nin etkisinin en çok sahadan merkeze aktarılan verinin hızında ve sürekliliğinde hissedileceğini belirtti. Tan, bu sayede işletmelerin operasyonel verileri daha güncel izleyebileceğini ve süreçlerini daha yüksek doğrulukla yönetebileceğini ifade etti.

5G'nin yalnızca veri akışını hızlandırmakla kalmadığını vurgulayan Tan, sahadaki cihazlar ile merkezi sistemler arasındaki iletişimin daha yoğun ve kesintisiz hale geleceğini söyledi. Bu durumun, klasik merkezi veri işleme mimarilerinin sınırlarını ortaya çıkararak daha esnek ve dağıtık sistemleri öne çıkaracağını dile getirdi.

Uzmanlara göre, artan veri akışının etkin şekilde kullanılabilmesi için kurumsal yazılımların da evrilmesi gerekiyor. Gerçek zamanlı veri işleyebilen, ölçeklenebilir ve dağıtık altyapılar, 5G'nin sunduğu avantajlardan tam anlamıyla yararlanılmasını sağlayacak. Ayrıca bu dönüşümün, kullanıcı deneyimini iyileştirerek daha hızlı geri bildirim, daha şeffaf süreçler ve daha yüksek kişiselleştirme imkânı sunacağı belirtiliyor.

Özellikle sahada anlık karar alma gerektiren operasyonlarda işletmelere daha çevik ve proaktif bir yönetim modeli kazandırması bekleniyor.