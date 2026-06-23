Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) bünyesinde faaliyet gösteren BESAK Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından verilen Hafif Seviye Arama Kurtarma Eğitimi'ni başarıyla tamamlayarak, akreditasyon almaya hak kazandı.

BURSA (İGFA) - BESAK'a akreditasyon sertifikası, AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan tarafından BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit'e takdim edildi.

Ziyarette BESOB Başkan Vekili Fahrettin Tüccaroğlu, Genel Sekreter Rafiz Vatansever ve BESAK Ekip Lideri Murat Sırma da yer aldı.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, BESAK'ın esnaf ve sanatkâr teşkilatı bünyesinde kurulan ilk ekip olduğunu belirterek, 'Ülkemizin yaşadığı afetler, hazırlıklı olmanın ve eğitimli ekipler oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. BESOB olarak sadece esnaf ve sanatkârlarımızın mesleki sorunlarıyla ilgilenmiyor, toplumsal sorumluluklarımızı da yerine getiriyoruz. BESAK ekibimizin AFAD akreditasyonu alması, teşkilatımız adına önemli ve gurur verici bir başarıdır. Bu çalışma, esnaf camiasının afetlere karşı duyarlılığını ve gönüllülük ruhunu da ortaya koymaktadır' dedi.

Başkan Bilgit, akreditasyon sürecinde emeği geçen tüm ekip üyelerini tebrik ederek, BESAK ekibinin bundan sonra da eğitim ve tatbikatlarla kendini geliştirmeye devam edeceğini kaydetti.