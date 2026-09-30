ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 355 bin 110 çocuğun faydalandığını, iki, üç ve üzeri 788.573 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını vurguladı.

'Yardımdan faydalanan çocuklardan 566.537'si ailelerin birinci çocuğu, 413.806'sı ikinci çocuğu, 374.767'si ise üçüncü ve üzeri çocuklar olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, hak sahiplerinden 31 bin 493 kişinin ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu söyledi. 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini anımsatan Bakan Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 320 bin 760 annenin hesabına 27,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini duyuran Bakan Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini söyledi.

Bakanlık ödemeleri, çocukların 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edecek.