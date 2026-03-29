Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 592), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları ve işleyişi netleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 592)' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme ile vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin uzlaşma süreçlerinde yetkili komisyonların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Tebliğe göre, vergi dairesi uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan başvurular sırasıyla defterdarlık, Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu ve Merkezi Uzlaşma Komisyonu tarafından değerlendirilecek. Uzlaşma görüşmelerinde yetkili komisyon, ceza tutarı esas alınarak belirlenecek.

Aynı mükellef hakkında birden fazla ceza bulunması durumunda ise en yüksek tutarlı ceza dikkate alınacak ve tüm uzlaşma talepleri bu tutara göre belirlenen komisyon tarafından ele alınacak.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da benzer bir sistem öngörülürken, bu cezaların uzlaşma kapsamına girip girmediği yeniden değerleme oranına göre artırılan tutarlar üzerinden belirlenecek.

2026 yılı için söz konusu alt sınırın 40 bin lira olarak uygulanacağı ifade edildi. Tebliğde ayrıca, uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarının iller veya il grupları bazında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenebileceği kaydedildi.

