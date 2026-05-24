HUBUDER tarafından 4-5 Haziran 2026 tarihlerinde Sheraton Ankara'da düzenlenecek XI. Uluslararası 2026 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı, 2026 hasadı öncesi küresel üretim beklentilerini, iklim etkilerini ve piyasa öngörülerini masaya yatıracak.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve gıda güvenliği açısından stratejik öneme sahip tahıl sektörünün nabzı, 4-5 Haziran 2026 tarihlerinde Sheraton Ankara Otel& Kongre Merkezi'nde düzenlenecek'XI. Uluslararası 2026 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı' ile atacak.

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) tarafından düzenlenen ve sektörün referans etkinliği haline gelen konferans, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen tahıl ticareti temsilcilerini aynı çatı altında buluşturacak.

Küresel ölçekte tarımda yaşanan hızlı değişimler, iklimin olumsuz etkileri ve jeopolitik gelişmelerin damga vurduğu bir dönemde, hasat öncesinde düzenlenecek bu son konferansa yoğun katılım bekleniyor.

Sektörün geleneksel buluşmaları arasında yer alan organizasyonun; Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden tahıl ticareti temsilcilerini, akademisyenleri, ekonomistleri ve sektör profesyonellerini bir araya getirmesi bekleniyor. Küresel tarım piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, iklim değişikliğinin üretim üzerindeki etkileri ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde gerçekleştirilecek konferansta, 2026 hasadı öncesi tahıl piyasalarına ilişkin önemli değerlendirmeler yapılacak.

Konferans kapsamında; uluslararası tahıl piyasalarındaki güncel gelişmeler, 2026 yılı küresel üretim beklentileri, Türkiye'nin bölgesel tahıl üretim tahminleri ve hasat öncesi piyasa öngörüleri detaylı olarak ele alınması bekleniyor.