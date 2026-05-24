Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde önemli değişikliklere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle gayrimenkul yatırım ortaklıklarından teknoloji geliştirme bölgelerine, asgari kurumlar vergisinden yatırım teşviklerine kadar birçok alanda yeni uygulamalar getirildi.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25)' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının istisna uygulamalarına ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Buna göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren elde edilen avans kâr payları da kâr dağıtımı hesabında dikkate alınacak.

GYO'LARA KÂR DAĞITIM ŞARTI NETLEŞTİ

Tebliğde, taşınmaz kazançlarına yönelik istisna uygulamalarında kar dağıtım şartının kapsamı ayrıntılı şekilde düzenlendi. Taşınmaz faaliyetlerinden elde edilen kazancın hesaplanmasında gelirlerden ilgili gider ve maliyetlerin düşülmesi esas alınacak. Ayrıca, taşınmaz faaliyetleri kâr ederken diğer faaliyetlerin zarar etmesi durumunda, toplam kazancın yüzde 50'sinin dağıtılmasının istisna için yeterli olacağı belirtildi. Kârın sermayeye eklenmesinin ise 'kar dağıtımı' sayılmayacağı açıkça ifade edildi.

İSTİSNA UYGULAMALARINDA 'FAALİYET' VE 'İŞLEM' AYRIMI

Yeni düzenleme ile kurumlar vergisi istisnalarında 'faaliyet esaslı' ve 'işlem esaslı' uygulamalar birbirinden ayrıldı.

Teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölgeler ve yurt dışı şube kazançları gibi faaliyet bazlı istisnalarda, aynı faaliyet kapsamındaki kar ve zararların birlikte değerlendirileceği hükme bağlandı.

Buna karşılık iştirak hissesi satışları veya taşınmaz satış kazançları gibi işlem bazlı istisnalarda ise her işlemin ayrı değerlendirileceği belirtildi.

ASGARİ KURUMLAR VERGİSİNDE YENİ HESAPLAMA

Tebliğde ayrıca yatırım teşvik belgelerine ilişkin önemli bir düzenleme de yer aldı. 2 Ağustos 2024'ten önce alınan yatırım teşvik belgelerinde sonradan yapılan yatırım artışlarının, asgari kurumlar vergisinden indirilecek yatırıma katkı tutarına dahil edilmeyeceği açıklandı. Bakanlık, yeni hesaplama yöntemine ilişkin ayrıntılı örneklere de tebliğde yer verdi.

