Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir vergisi beyan döneminin sonuna yaklaşılırken mükelleflere çağrıda bulunarak, beyannamelerin eksiksiz ve zamanında verilmesi gerektiği konusunda hatırlatmada bulundu.

Mükellefleri beyannamelerini eksiksiz ve süresinde vermeye davet eden Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vergi uyumunun önemine dikkat çekti. Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede teknolojinin etkin şekilde kullanıldığını belirterek, yapay zekâ destekli analizler sayesinde denetim kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını ifade etti.

Gelir vergisi beyan döneminin sonuna yaklaşılırken, mükelleflerimizi beyannamelerini eksiksiz ve zamanında vermeye davet ediyoruz.



Yapay zekâ destekli çalışmalarla kayıt dışı faaliyetlere ilişkin tespit ve denetim kapasitemizi önemli ölçüde artırıyoruz.



Vergi adaletinin sağlanması ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği açısından gönüllü uyumun kritik rol oynadığını vurgulayan Bakan Şimşek, tüm mükelleflerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.