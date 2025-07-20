2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan "YKS Tercih Süreci Veli Kılavuzu yayımlandı. Kılavuza, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmî internet sitesinden ulaşılabiliyor.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, YKS tercih süreci ile ilgili veli kılavuzunu yayımladı.

Kılavuzda, tercih sürecinin işleyişi, dikkat edilmesi gereken hususlar, üniversite ve bölüm seçimi yapılırken takip edilmesi gereken süreçler, sıkça sorulan sorular ve öğrencilere nasıl destek olunabileceği konularında kapsamlı bilgiler yer aldı.

Üniversite tercih sürecinin yalnızca sınav sonucu temelli bir sıralama işlemi olmadığı, öğrencinin yaşam beklentileri, ilgi alanları ve yeteneklerinin de dikkate alınması gerektiği vurgulanan kılavuzda velilere, çocuklarının hayallerine kulak vermeleri, onları başka öğrencilerle kıyaslamamaları ve sürece anlayışlı ve destekleyici bir tutumla katılmaları önerildi.

Üniversite ve bölüm seçerken akademik kadrodan sosyal imkânlara, burs olanaklarından iş bulma oranlarına kadar birçok kriterin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

Millî Eğitim Bakanlığı, tercih danışmanlığı hizmetleriyle öğrencilerin akademik başarıları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun olan yükseköğretim programlarına yönlendirilmesi hedeflendi.

Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayabilirsiniz