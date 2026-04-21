Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, 2026 yılı için Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 18 bin TL, yurt dışı ise 7 bin TL olarak belirlediklerini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2026 yılı için vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı.

Başkan Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın, bu yıl da milletin kurban emanetlerini büyük bir sorumlulukla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğini vurguladı.

2026 yılı itibarıyla Türkiye Diyanet Vakfı'nın, ülke genelinde ve yurtdışında gerçekleştireceği kurban faaliyetlerinin kapsamının genişlediğini belirten Arpaguş, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde, yurt dışında ise 84 ülkenin 420 bölgesinde kurban kesim organizasyonları yapılacağını belirtti.

KURBAN BAĞIŞ KABULLERİ 27 MAYIS'TA SONA ERECEK

Başkan Arpaguş, kurban bağış kabullerinin 27 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de sona ereceğini belirterek, 'Vatandaşlarımız il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabilirler. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ve cami dernekleri aracılığıyla kurban vekâletlerini güvenle Vakfımıza teslim edebileceklerdir' diye konuştu.