Türkiye'nin kuru meyve ihracatının yüzde 55'ini gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde seçim heyecanı nefesleri kesti. Yusuf Gabay'ın başkan adayı olduğu sarı liste 74 oy alırken, Fatma Behit'in başkan adayı olduğu liste 70 oy aldı

İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde gerçekleştirilen genel kurul süreci, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği seçimiyle devam etti. Bu yıl birçok birliğin tek listeyle seçime gittiği süreçte, söz konusu birlikte uzun yıllar sonra ilk kez çift listeli seçim yapıldı.

Mevcut Başkan Mehmet Ali Işık'ın aday olmadığı seçimde, Başkan Yardımcısı Yusuf Gabay ile Denetim Kurulu Üyesi Fatma Behit yarıştı. Seçimde 74 oy alan Gabay başkanlığa seçilirken, Behit'in listesi 70 oyda kaldı.

Gabay, yaptığı konuşmada kuru meyve sektörünün son yıllarda ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek özellikle kuru incirde kalite sorunları, Avrupa Birliği denetimleri ve artan geri bildirimlerin sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti. Bu kapsamda incir için özel bir 'kriz masası' kurulacağını duyurdu.

Sektörde üretici, tüccar ve ihracatçının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Gabay, daha geniş katılımlı toplantılar, ürün bazlı ekipler ve etkin geri bildirim mekanizmaları oluşturacaklarını kaydetti.

Yeni dönemde kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısı başta olmak üzere üç ana üründe kapsamlı çalışmalar yürütüleceğini belirten Gabay; üretimden ihracata kadar tüm süreçlerde kalıcı çözümler hedeflediklerini dile getirdi. Gabay, üniversiteler, TÜBİTAK ve ilgili araştırma merkezleriyle koordineli projeler yürütüleceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Gabay'ın başkan seçilmesiyle birlikte, daha önce 2008-2010 yıllarında aynı görevi yürüten Menaşe Gabay'ın ardından Gabay Ailesi'nden ikinci kez başkanlık görevi üstlenilmiş oldu.

Genel kurulda ayrıca 2026 yılı iş programı ve bütçesi kabul edilirken, yeni yönetim ve denetim kurulu listeleri de belirlendi. Buna göre Gabay başkanlığındaki yönetimde; Şemsettin Özgür, Ferhat Şen, Birol Celep, Osman Öz, Ahmet Bilge Göksan, Eliya Alharal, Nejat Almış, Barış Bayhan, Naci Çetin ve Mehmet Usta yer aldı. Denetim Kurulu'na ise Ziya Aksüt, Erkan Geyik ve Emre Tuğrul seçildi.