İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçuna yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında toplam 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan şüphelilerden 18'i tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, tutuklama talebiyle sevk edilen 18 şüpheliden 16'sı hakkında tutuklama kararı verildi. Aynı gruptaki 2 şüpheli ile birlikte adli kontrol talebiyle sevk edilen diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.