Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Nihat Çelik, YÖK ve TÜME Vakfı iş birliğiyle başlatılan projeyi 'stratejik ve umut verici' olarak nitelendirdi.

ANKARA (İGFA) - Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile TÜME Vakfı arasında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde hayata geçirilen ve kamuoyunda 'maaşlı çiftçilik' modeli olarak bilinen projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Projenin Türkiye tarımı açısından önemli bir adım olduğunu belirten Çelik, genç nüfusun üretimden uzaklaşması ve kırsaldan kente göç gibi sorunların kritik seviyeye ulaştığını ifade ederek, gençleri yeniden üretime kazandıracak girişimlerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Modelin yalnızca bir istihdam projesi olmadığını vurgulayan Çelik, yapay zekâ destekli eğitim sistemleri, AR-GE çiftlikleri ve 10 üniversitenin katılımıyla oluşturulan yapının bilim ile sahayı buluşturan örnek bir kalkınma hamlesi olduğunu dile getirdi. 40 bin gence 40 bin çiftlik kurulmasının hedeflendiğini hatırlatan Çelik, projenin doğru uygulanması halinde tarımda yeni bir dönemin başlayabileceğini kaydetti. Gençlere sağlanacak ekonomik desteklere de değinen Çelik, bekârlara iki, evlilere üç asgari ücret verilmesi ve belirli bir sürenin ardından işletmelerin devredilecek olmasının önemli bir teşvik unsuru olduğunu ifade etti.

Üniversitelerin akademik birikiminin sahaya aktarılmasının verimliliği artıracağını belirten Çelik, uygulamalı eğitimin güçlendirilmesinin projenin başarısını destekleyeceğini söyledi.

Öte yandan Çelik, tarım sektörünün kalıcı olarak güçlenmesi için üretim maliyetlerinin düşürülmesi, pazarlama sorunlarının çözülmesi, alım garantileri ve sosyal güvence mekanizmalarının da geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. TÜRKYED olarak teknoloji odaklı, planlı ve gençlerin aktif rol aldığı tarım projelerini desteklediklerini ifade eden Çelik, projede emeği geçenlere teşekkür ederek girişimin ülke tarımına ve gençlere hayırlı olmasını temenni etti.