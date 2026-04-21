Kayseri Melikgazi Belediyesi'nde, olası yangınlara karşı bilinçlenmesi amacıyla personele yönelik 'Yangın Söndürme Eğitimi' düzenlendi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangına müdahale yöntemlerinin hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimde emeği geçen herkese teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak birçok kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün personelimize yönelik hizmet içi eğitimleri devam ediyor. Personelimizin hem yaptığı işle alakalı hem de olası bazı durumlara karşı etkin ve hızlı müdahalesi için bazı bilgilendirme eğitimlerimiz oluyor. Bu vesile ile çalışanlarımız hem bilgileniyor hem de farkındalıkları oluşuyor.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız tarafından personelimize belediye hizmet binalarında ve günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri her türlü yangının söndürülmesi, doğalgaz ve LPG kaçaklarına nasıl müdahale edileceği, yangından etkilenen bir canlıya nasıl müdahale edilmesi gerektiği, binaların en güvenli şekilde tahliye edilmesi gerektiği, binalarda alınması gereken yangın önlemleri ve yangın söndürme sistemlerinin kullanılması konularında görsel ve uygulamalı olarak eğitim verildi.

Buradaki eğitim ile personellerimiz yalnızca çalıştıkları kurumda değil hayatları boyunca karşılaşabilecekleri yangınlara karşı ilk müdahaleyi öğrenmiş oldular. Personelin olası acil durumlara karşı hızlı ve doğru reaksiyon göstermesini hedefleyen eğitimde yangın söndürme cihazının doğru kullanımı öğretilerek katılımcıların deneyim kazanması da sağlandı. Afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırma konusunda eğitimler önemli bir yer tutuyor. Belediye personelimizin, olası yangınlara karşı bilinç düzeyinin artırılmasını sağlayan eğitimde emeği geçen herkese teşekkür ederim.' dedi.