Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Yemliha ve Mahzemin Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri hâline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini kaydeden Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, 'Hizmetlerimizle kırsalın değerine değer katıyoruz. Anadolu'nun bereketli topraklarında emeğiyle üretim yapan hemşehrilerimize, bölgemiz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı, bereketli bir yıl diliyorum.' dedi.

Hafta sonu Yemliha Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 509'uncusu gerçekleştirilen 'Yağmur ve Şükür Duası Programı'na katılan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hâl ve hatırını sordu, çocuklarla yakından ilgilendi. Çiftçinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Kıymetli hemşehrilerim, Yemliha'mızın asırlardır süregelen bu güzide geleneğini yaşatmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Tam 509 yıldır devam eden bu kültürü birlik ve beraberlik içinde sürdürmek, bizler için büyük bir nimet. Bugün burada emeklerimizin karşılığını alabilmek, ektiğimiz tohumların yeşermesi ve mahsullerimizin bollukla sofralarımıza ulaşması için dua ediyoruz. İnşallah bu yıl da bereketli bir sezon geçiririz. Bölgemiz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı, bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum.' dedi.

Vatandaşlar ise Yemlihaspor'un sahasını yenilemesinden ve her zaman spora destek olduğundan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletip forma hediye etti.

Daha sonra Mahzemin Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet ederek, 'İnşallah bu sene yapılacak olan hasatlar bereketli olur. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Böyle güzellikler içinde her zaman bir arada olmayı nasip etsin. Bize düşen, farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarımızı mutlu edecek çözümler üretmek ve kırsal mahallelerdeki hemşehrilerimizin beklentilerini hızlıca karşılamaktır. Bölge sakinlerimize daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor, mahallelerimizin değerine değer katıyoruz. Bu topraklara layıkıyla hizmet vermek için çalışıyor, sizler de alın terinizle bu topraklara emek veriyorsunuz. Rabbim emeklerinizin karşılığını zayi etmesin. Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.' diye konuştu.