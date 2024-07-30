Elektronik ürünlerde yaşanan arızalar son dönemde sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Özellikle sıcak havalardan etkilenen bazı ürünler yaz aylarında daha fazla arızaya sebep oldu.BURSA (İGFA) - Elektronik ürünler, sıklıkla problemlerle karşılaşılan, tamir edilmek zorunda kalınan ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Peki en çok karşılaşılan sorunlar neler? Arıza durumunda ürünler özel servise mi yoksa yetkili servise mi götürülmeli?

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan servis firması sahibi Ender Şenbayır, arıza çıkaran başlıca elektronik ev aletlerinin elektrikli süpürge, televizyon ve ütü olduğunu söyledi.

Süpürgelerin genellikle motor arızası ile geldiğini kaydeden Şenbayır, markasına ve modeline göre tamir masrafının ortalama 2 bin 500 TL olduğunu kaydetti. Şenbayır vatandaşların, yeni süpürge almaktansa eskisini yaptırmayı tercih ettiklerini ifade etti.

TV arızalarında ise arızasına göre maliyetlerin yüksek olabildiğini belirten Şenbayır, “Görüntü ve led arızasıyla gelen cihazların birçoğunun tamirini istemiyor müşteriler. Fiyatlar yüksek olduğu için yeni televizyon almak daha makul geliyor.” dedi.

Yetkili servis ve özel servis farkına da değinen Şenbayır, “Yetkili servisler her zaman problemin çözümünde daha başarılıdır veya hızlıdır. Çünkü yetkili servis doğrudan üretici firma ile muhataptır ve üretici firmanın bir bakıma çözüm ortağıdır. Dolayısyla arızalı ürünleri yetkili servise götürmek, kullanılabilirlik ve güvenaçısından daha yerinde olacaktır.” şeklinde konuştu.