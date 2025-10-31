Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Başkanı Abdülkadir Durgut, çift maaşlar ile hak etmeyen maaşların kesilmesini isterken, 'SGK'yı vatandaşa yükleyerek değil, sistemdeki adaletsizliği temizleyerek kurtarın' çağrısında bulundu.

İZMİR (İGFA) - Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Durgut, ekonomik kriz ve SGK açıklarına karşı hükümete seslendi: 'Vatandaşın cebine uzanan değil, adaleti sağlayan devlet olsun!' dedi.

Asgari ücret 22 bin TL iken kiralar 20 bin TL'den başladığına dikkati çeken Durgut, 'Market, kira ve temel yaşam maliyeti dünya ortalamasını aştı. Milyonlarca emekli, memur, işçi ay sonunu getiremiyor' diyerek çözüm önerilerini sıraladı.

Çift maaş alanların tespit edilmesi uyarısında bulunan Durgut, 'Hak etmediği halde devlet maaşı alanların önünü kesin. Çalışabilecek durumdaki bireyleri sisteme yönlendirin. SGK memurlarını sahada denetime çıkarın.Durgut, 'Engelliler hariç; 25 yaş üstü, sağlığı yerinde bireylerin devletten maaş alması adaleti zedeler' dedi. 'Tasarrufu vatandaştan değil, sistemden sağlayın' çağrısı yaptı.

Durgut, 'Millet Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da fedakârlığını gösterdi. Şimdi sıra yönetenlerde. Adalet yoksa devlet zarar görür, vicdan yoksa millet küser' diyerek yeni kesinti düzenlemesinin geri çekilmesini, sistemdeki adaletin tesis edilmesini istedi.