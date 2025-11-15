Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerinden faydalanabilmeleri adına çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini sürdüren ekipler, bir yandan da kaldırımlarda hummalı bir çalışma yürütüyor.

VAN (İGFA) - Van Büyükşehir Belediyesi kent genelinde çalışmalarına hız kazandırdı. Ana arterlerde yürütülen yol yapım çalışmalarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık 2 kilometrelik Akköprü parkı boyunca da yolları genişleterek, kaldırımları yeniliyor. Belediye ekipleri çalışmalarla, mevcut yıpranmış kaldırımları sökerek yerine dayanıklı ve estetik parke taşları döşüyor. Bölgedeki çalışmalarla, hem yayaların güvenliği hem de parkın görünümü iyileştiriliyor.

Kaldırım yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından rahat ve konforlu ulaşım alanına sahip olunacağını belirten vatandaşlar, çalışmalar için Van Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolların daha modern, güvenli ve konforlu bir görünüme kavuşacağını belirtti.