Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Bozova Gençlik Merkezi'nde öğrenci ve kursiyerlere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın selamları çocuklara iletildi.

Program, uzman bir diyetisyen tarafından verilen eğitimle devam etti. Eğitimde diyabetle ilgili temel sağlık konuları detaylı şekilde ele alındı.

Katılımcılara diyabetin ne olduğu, şekerin vücuttaki rolü ve insülinin etkileri, diyabetin tipleri, Tip 1 diyabetin olası risk faktörleri, diyabet tedavisinde beslenmenin nasıl olması gerektiği ve diyabetli bireylere nasıl yaklaşılması gerektiği konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere yönelik düzenlenen bu eğitimle, erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması ve diyabet konusunda duyarlılığın artırılması hedeflendi.

Program kapsamında öğrenci ve kursiyerlere diyabetle ilgili hazırlanmış bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Dünya Diyabet Günü'nün simgesi olan 'Mavi Halka'ya vurgu yapmak amacıyla Abide Kavşağı Viyadüğü'ndeki LED ışıklar da mavi renge büründü. Böylece şehir genelinde de farkındalık oluşturulması amaçlandı.