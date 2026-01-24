Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kaldırım ve yaya yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Büyükşehir ekipleri, ana arterlerde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yol temizleme çalışmalarını yürütürken; çarşı merkezleri, hastaneler, toplu kullanım alanları ve yaya yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kaldırımlarda biriken karları temizliyor. Yapılan çalışmalarla yaya ulaşımının güvenli şekilde devam etmesi hedefleniyor.

Özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli bireylerin kullandığı güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama faaliyetleri öncelikli olarak gerçekleştiriliyor. Buzlanma riskine karşı gerekli önlemler alınarak olası kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hava şartlarını dikkate alarak kent genelindeki karla mücadele çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.