İran ve İsrail arasında yaşanan gelişmelere karşın Van-Tahran yolcu treninin seferlerine planlanan şekilde hizmet veriyor. Van-Tahran arasında bugüne kadar planlanan tarifeli 7 seferin gerçekleştirildiği toplamda bin 886 yolcuya hizmet verildiği belirtildi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran ve İsrail arasında yaşanan gelişmelere karşın Van-Tahran yolcu treninin planlanan şekilde hizmet verdiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Van-Tahran yolcu treninin pazar ve çarşamba günleri Tahran’dan, Van’dan ise pazartesi ve perşembe günleri hareket ettiğini hatırlattı.

7 SEFERDE BİN 886 YOLCU SEYAHAT ETTİ

Bakan Uraloğlu, 13 Haziran’da başlayan süreci yakından takip ettiklerini belirterek “İsrail-İran savaşının başladığı tarihten bugüne Van-Tahran arasında 15, 16, 18, 19, 22, 23 ve 25 Haziran tarihlerinde planlandığı üzere 7 sefer gerçekleştirildi. Tarifeli 7 seferde toplam bin 886 yolcuya hizmet verildi. Bugün, 320 yolculu bir sefer daha Van’dan hareket edecek.” dedi.

EK SEFER PLANLANDI

Tahran’dan Van’a 27 Haziran tarihinde hareket etmek üzere 320 yolcu kapasiteli bir ek sefer planlandığını dile getiren Uraloğlu, söz konusu trenin 28 Haziran tarihinde Van’dan yolcularını alarak tekrar Tahran’a hareket edeceğini kaydetti.

Haftada karşılıklı iki sefer yapan Van-Tahran treninin ilk seferinin Tahran’dan 9 Mart tarihinde, Van’dan ise 10 Mart 2025’te gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, “Trenin sefere konulduğu tarihten bugüne kadar toplam 63 sefer gerçekleştirildi. Bugüne kadar 10 bin 975 yolcuya hizmet verildi” açıklamasında bulundu.