Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Dodurga beldesinde gerçekleştirdiği ziyaret ve temaslarla hem kurumları hem de vatandaşları kapsayan yoğun bir program gerçekleştirdi. Samimi görüntülere sahne olan programda, devlet-vatandaş buluşmasının en güzel örnekleri sergilendi.

PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) - Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Dodurga Belediyesini ziyaret eden Vali Sözer, Belediye Başkanı Selim Tuna'ya iade-i ziyarette bulundu. Belediyede gerçekleştirilen görüşmede, beldede yürütülen mevcut çalışmalar, devam eden projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı. Dodurga'nın gelişimi adına atılacak adımlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Programın devamında Cuma Pazarı'nı ziyaret eden Vali Sözer, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Vali Sözer, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek talep, görüş ve önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında vatandaşların ilgisi dikkat çekerken, samimi diyaloglar yaşandı.

Dodurga programı kapsamında Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı'nı da ziyaret eden Vali Sözer, karakolda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Görevli personelle bir araya gelen Vali Sözer, kamu düzeni ve güvenliği için fedakârca görev yapan jandarma personeline teşekkür ederek başarılar diledi.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Sözer, 'Şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, taleplerini yerinde dinlemeye ve hizmetlerimizi bu doğrultuda şekillendirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Vali Sözer'in Dodurga ziyareti, devletin sahada, vatandaşın yanında olduğunun güçlü bir göstergesi olarak değerlendirilirken Vali Sözer'e ziyaretinde Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk eşlik etti.