Şanlıurfa şehir merkezinde ulaşımın önemli noktalarından Şair Nabi ve Bamyasuyu mahallelerinden geçen güzergâhta yürütülen 25 metrelik yol çalışmaları hızla devam ediyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla hayata geçirilen ve 59 bağımsız yapı yıkımının tamamlandığı 25 metrelik yol projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Haliliye ilçesinde, Şair Nabi ve Bamyasuyu mahallelerinden geçen güzergâhta yürütülen çalışmalarda önemli ilerleme kaydedildi.

Emlak İstimlak Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında yol genişletme ve altyapı çalışmaları sahada yoğun bir tempoyla sürdürülüyor. Projeye bölge esnafı ve vatandaşlar tam destek sunuyor.

BÖLGEDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK

Yaklaşık 600 metre uzunluğundaki yolun 25 metre genişliğe ulaştırılmasıyla, bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın yakından takip ettiği proje, tamamlandığında Çanakkale 18 Mart Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı arasında önemli bir ulaşım bağlantısı oluşturacak.

Yol genişletme ve altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak güzergâh vatandaşların hizmetine sunulacakken, şehir merkezi ve ilçelerde de belirlenen bölgelerde benzer çalışmalar süreç içerisinde devam edecek.