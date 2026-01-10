Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek kurumda yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi, hükümlülerin üretime ve topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaları yakından takip etti.

BİLECİK (İGFA) - Ziyaret kapsamında cezaevi bünyesindeki atölyeleri gezen Vali Sözer, hükümlülerin meslek edinmesini ve toplumsal hayata uyumunu hedefleyen üretim ve mesleki eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi aldı. Atölyelerde sürdürülen çalışmaların, hükümlülerin sorumluluk bilinci kazanması, özgüvenlerini geliştirmesi ve tahliye sonrası hayata daha güçlü tutunmaları açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Üretim süreçlerini tek tek inceleyen Vali Sözer, eğitim ve üretim temelli uygulamaların yalnızca bireysel gelişime değil, aynı zamanda toplumsal faydaya da önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Bu tür çalışmaların, suçun tekrarının önlenmesinde ve toplumsal uyumun güçlendirilmesinde kritik rol oynadığına dikkat çeken Sözer, uygulamaların titizlikle sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Ziyarette Vali Sözer'e; Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak eşlik etti.

Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yürütülen çalışmaların, 'üreten, öğrenen ve topluma yeniden kazandırılan birey' anlayışıyla örnek bir model ortaya koyduğu ifade edildi.