Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilkokul öğrencisi İpek Altınel'in daveti üzerine öğrenciyi okulunda ziyaret etti. Öğrencilerin su kaynaklarının korunması için yürüttüğü çalışmalara destek veren Başkan Şadi Özdemir, farkındalık sergisi için su damlası resmi çizdi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, daha önce katıldığı bir etkinlikte karşılaştığı ve kendisini okuluna davet eden Bahçeşehir Koleji Nilüfer Kampüsü ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi İpek Altınel'in isteğini geri çevirmeyerek okula bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kampüs girişinde İpek Altınel, İlkokul Başkanı Ceren Eski ve Ortaokul Başkanı Doruk Akdağ tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Şadi Özdemir, öğrencilerle yakından ilgilendi. Ziyarette Bahçeşehir Koleji Nilüfer Kampüs Müdürü Fatih Arslantürk, öğretmenler ve idarecilerle de bir araya gelen Başkan Şadi Özdemir, okulda yürütülen sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR'DEN SU FARKINDALIĞINA DESTEK

Ziyaretteki konulardan biri, küresel bir sorun haline gelen su kaynaklarının azalması ve kuraklık oldu. Öğrencilerin bu konuda yürüttüğü farkındalık çalışmalarını dinleyen Başkan Şadi Özdemir, projeye somut bir katkıda da bulundu. Yıl sonunda Bursa protokolünün ve mülki amirlerin çizimlerinin yer alacağı özel sergi için tuvalin başına geçen Başkan Şadi Özdemir, bir su damlası resmetti.

'SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ'

Öğrencilere doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Şadi Özdemir, yaklaşan iklim krizine dikkat çekti. Başkan Şadi Özdemir, 'Dünyada ciddi bir gıda krizi riski var. İklim değişikliği ve küresel ısınma ile birlikte su sorunu daha da öne çıkacak. Bu nedenle suyu tüketirken çok tasarruflu olmalıyız. Çünkü su hayattır; su olmazsa hayat olmaz. Biz Nilüferliler olarak hem insana hem hayvana hem de doğaya saygılı bir anlayışı benimsiyoruz' ifadelerini kullandı.

Programın devamında sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, çocukların yerel yönetimle ilgili sorularını yanıtladı ve taleplerini dinledi. Gençlere derslerine odaklanmaları ve mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulunan Başkan Şadi Özdemir, öğrencileri Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün maçlarını izlemeye davet etti.