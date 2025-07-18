Bunlar da ilginizi çekebilir

Enerji filomuza iki yeni nesil sondaj gemisi eklendi

Ülkemize giriş yapan vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Yunus Sezer, özellikle gurbetçi vatandaşlara “Yolculuğunuzda dikkatli olun, kazasız belasız sağ salim ulaşın” temennisinde bulundu.

Yapılan düzenlemelerle birlikte sınır kapısındaki yolcu işlemlerinin hızlandırılması ve konforun artırılması hedefleniyor. Vali Sezer, incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Sınır Kapısı’nda yeni oluşturulan pasaport kontrol peronlarında incelemelerde bulundu. Sezer, yolculara dikkatli ve sağlıklı bir yolculuk diledi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Sezer, İpsala Sınır Kapısı’nda ülkemize giriş yapan yolcuların işlemlerini daha hızlı ve konforlu şekilde tamamlayabilmeleri amacıyla oluşturulan yeni pasaport kontrol peronlarında incelemelerde bulundu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.