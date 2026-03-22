İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, Davut Gül'ün Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret ettiğini duyurdu.
Vali Gül, yaralıların tedavi gördüğü Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyaretler sırasında doktorlardan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Gül, tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Valilik, yaralıların tedavilerinin hastanelerde sürdüğünü bildirdi.