Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kadın erkek eşitliğini yerel yönetim politikalarının merkezine taşıyan önemli çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında yürütülen faaliyetler doğrultusunda, Nisan Ayı Belediye Meclisi'nde alınan kararlarla yerel eşitlik politikalarının kurumsal yapısı daha da güçlendirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Kadın erkek eşitliği yaklaşımı bu adımla birlikte yalnızca kadınlara yönelik sosyal politikalar çerçevesinde değil, belediyenin tüm hizmet alanlarını kapsayan bütüncül bir yönetim anlayışı olarak ele alınmaya başlandı. Yerel yönetimlerde eşitlik perspektifinin kurumsal yapıya entegre edilmesi açısından söz konusu gelişme önemli bir model olarak öne çıkıyor.

KADIN DOSTU BALIKESİR HEDEFİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kadınların ve kız çocuklarının kent yaşamında daha eşit, güvenli ve erişilebilir koşullarda yer alabilmesi amacıyla Kadın Dostu Kentler Programı kapsamındaki çalışmalarını da sürdürüyor. T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) yürütücülüğünde ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında hayata geçirilen program kapsamında kentte yaşayan tüm vatandaşların hak ve ihtiyaçlarının gözetildiği kapsayıcı ve sürdürülebilir 'Kadın Dostu Balıkesir' hedefleniyor.

YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Program kapsamında; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, ulaşım ve istihdam gibi temel hizmetlere eşit erişimin sağlanması, kadınların karar alma süreçlerine katılımının artırılması ve yerel yönetimlerde eşitlik odaklı yaklaşımın güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) öncülüğünde 11-13 Mayıs tarihleri arasında Balıkesir Willmont Hotel'de gerçekleştirilen Kadın Dostu Kentler 3. Aşama Tematik Alan Eğitim Programı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında, önümüzdeki süreçte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel eşitlik yol haritası niteliğindeki 'Balıkesir Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlanmasına yönelik çalışmalar; kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla hazırlanacak.