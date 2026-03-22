Bayram dönüşü trafiği Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Bayram dönüşü nedeniyle yola çıkan sürücülerin oluşturduğu trafik yoğunluğu, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde zaman zaman durma noktasına ulaştı.
Güzergah üzerinde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle bazı bölgelerde araç kuyrukları kilometrelerce uzadı.
Ekipler, hem kazalara müdahale etmek hem de trafik akışını yeniden sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yoğunluk nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı kesimlerde araçların düşük hızla seyrettiği gözlemlendi.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, alternatif güzergahların tercih edilmesinin yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlayabileceğini bildirdi.