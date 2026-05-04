Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Vali Seddar Yavuz, hastanedeki yaralıları ziyaret ederken olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

MALATYA (İGFA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Kazanın ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri, sağlık görevlileri, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ekipler tarafından yürütülen kurtarma çalışmaları sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyuran Vali Yavuz, diğer yaralıların tedavilerinin Doğanşehir Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğünü belirtti. Hastanelerde tedavi altındaki yaralıları ziyaret eden Vali Yavuz, sağlık durumlarına ilişkin bilgi alırken, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.