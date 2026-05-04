Gaziantep'i etkisi altına alan şiddetli sağanak, dolu ve fırtına hayatı felç etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 550 personel ve 180 araçla sahada müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep genelinde etkili olan ve uzmanlar tarafından 'süper hücre' olarak tanımlanan şiddetli yağış, dolu ve fırtına, kentte geniş çaplı bir afet tablosuna yol açtı.

Kısa sürede etkisini artıran hava olayı, neredeyse tüm şehirde yaşamı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 20 dakika içinde metrekareye 60 kilograma ulaşan yağış nedeniyle, kentin ana tahliye hatlarından Alleben Deresi'nde taşkınlar meydana geldi. Ana arterlerde su birikintileri oluşurken, bazı mahallelerde sel baskınları yaşandı. Dolu ve yer yer oluşan hortumlar çok sayıda noktada hasara yol açtı.

Fırtınanın şiddetiyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, binaların cephe kaplamaları sökülerek yollara savruldu. Karayollarına ait bilgilendirme panolarının yıkıldığı, araçların zarar gördüğü ve trafik akışının aksadığı birçok nokta kaydedildi. Yetkililer, yaşananların son yılların en şiddetli ve en yaygın afetlerinden biri olduğunu belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, afetin ilk anından itibaren tüm birimleriyle sahaya inerek müdahale başlattı. Önceden hazırlanan afet yönetim planları doğrultusunda 550 personel ve 180 araçla kentin farklı noktalarında eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor.

Belediyenin Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında, AFAD, emniyet, karayolları ve diğer kurumlarla birlikte süreç anlık olarak takip ediliyor. Aynı anda yüzlerce noktaya müdahale edilirken, ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden vatandaşlardan gelen ihbarlar kesintisiz şekilde alınarak ekipler yönlendiriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, afetin büyüklüğüne dikkat çekerek kısa sürede çok yoğun bir yağışın düştüğünü ve bu nedenle birçok noktada su baskınları ve ulaşım aksaklıkları yaşandığını ifade etti. Cihan, ekiplerin kısa sürede sahaya müdahale ettiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Selden etkilenen vatandaşlara da çağrıda bulunan Cihan, ev ve eşyalarda oluşan zararlar için AFAD ve kaymakamlıklara başvuru yapılabileceğini kaydetti.

Gaziantep'te ekipler, yaşanan afetin etkilerini azaltmak için sahadaki çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürürken, olası yeni risklere karşı da teyakkuz halinde bekliyor.